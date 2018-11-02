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02.11.18 08:31
В Кремле не рассматривается отмена "муниципального фильтра"
"Вопрос о кардинальных изменениях избирательного законодательства в повестке дня администрации президента не стоит. Там не видят необходимости в отмене или модернизации "муниципального фильтра", а также возвращении в избирательные бюллетени графы "против всех", - сказал собеседник агентства.
"Перенос единого дня голосования, насколько известно, также не рассматривается", - отметил источник.
В минувший понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за поиск решений в рамках текущего выборного процесса, в первую очередь, вопроса о "муниципальном фильтре".
"Есть такая стратегическая задача - разработка в целом обновленного избирательного законодательства, а с другой стороны - решение чрезвычайно назревших, а иногда и перезревших проблем сегодняшнего дня, от этого никуда не деться",- сказала Э.Памфилова. Среди таких проблем она назвала "муниципальный фильтр".
Вместе с тем она напомнила, что ЦИК, не являясь субъектом законодательной инициативы, остается площадкой, где эта проблема активно обсуждается с выработкой ее решения. "Надеемся, что, в конце концов, наши аргументы услышат те, от кого зависят эти решения",- сказала глава ЦИК.
Между тем президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России, заявил, что муниципальный фильтр не является строгим ограничением для волеизъявления граждан, о чем свидетельствует опыт последних губернаторских выборов.
"По поводу фильтров: над этим, разумеется, надо подумать. Опыт последних наших выборов и в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области, где губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать. Значит, фильтры не являются уж таким строгим ограничением волеизъявления граждан", - сказал В.Путин.
По действующему законодательству РФ выдвижение кандидата на должность главы субъекта РФ должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.
Эта мера была введена в 2012 году после возвращения прямых выборов глав регионов. При этом порог фильтра в заданном федеральным законом диапазоне устанавливается региональными законами.
Собранные подписи сдаются в соответствующий избирком вместе со всем пакетом необходимых для регистрации документов. По итогам проверки подписей комиссия решает вопрос о регистрации кандидата для участия в выборах.
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