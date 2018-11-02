В Кремле не рассматривается отмена "муниципального фильтра"

02.11.18 08:31

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле не видят необходимости в отмене или либерализации "муниципального фильтра", переносе единого дня голосования, а также других кардинальных изменениях избирательной системы, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к администрации президента России.

"Вопрос о кардинальных изменениях избирательного законодательства в повестке дня администрации президента не стоит. Там не видят необходимости в отмене или модернизации "муниципального фильтра", а также возвращении в избирательные бюллетени графы "против всех", - сказал собеседник агентства.

"Перенос единого дня голосования, насколько известно, также не рассматривается", - отметил источник.

В минувший понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за поиск решений в рамках текущего выборного процесса, в первую очередь, вопроса о "муниципальном фильтре".

"Есть такая стратегическая задача - разработка в целом обновленного избирательного законодательства, а с другой стороны - решение чрезвычайно назревших, а иногда и перезревших проблем сегодняшнего дня, от этого никуда не деться",- сказала Э.Памфилова. Среди таких проблем она назвала "муниципальный фильтр".

Вместе с тем она напомнила, что ЦИК, не являясь субъектом законодательной инициативы, остается площадкой, где эта проблема активно обсуждается с выработкой ее решения. "Надеемся, что, в конце концов, наши аргументы услышат те, от кого зависят эти решения",- сказала глава ЦИК.

Между тем президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России, заявил, что муниципальный фильтр не является строгим ограничением для волеизъявления граждан, о чем свидетельствует опыт последних губернаторских выборов.

"По поводу фильтров: над этим, разумеется, надо подумать. Опыт последних наших выборов и в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области, где губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать. Значит, фильтры не являются уж таким строгим ограничением волеизъявления граждан", - сказал В.Путин.

По действующему законодательству РФ выдвижение кандидата на должность главы субъекта РФ должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Эта мера была введена в 2012 году после возвращения прямых выборов глав регионов. При этом порог фильтра в заданном федеральным законом диапазоне устанавливается региональными законами.

Собранные подписи сдаются в соответствующий избирком вместе со всем пакетом необходимых для регистрации документов. По итогам проверки подписей комиссия решает вопрос о регистрации кандидата для участия в выборах.