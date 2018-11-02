Картина Дали из серии "Капричос" повреждена на выставке в Екатеринбурге

02.11.18 13:17

© РИА Новости. Сергей Пятаков

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Картина Сальвадора Дали из серии "Капричос" пострадала от действий женщин, пытавшихся сделать фото в галерее в Екатеринбурге, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть ОП № 5 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о том, что в художественной галерее женщина случайно толкнула стенд, на котором были размещены две картины. Одна из них Сальвадора Дали из серии "Капричос" - оригинал из частной коллекции владельца галереи. Картина при падении была повреждена разбившимся стеклом. Второе полотно - Франсиско Гойи из серии "Брависсимо" - не пострадало", - сказала И.Волк.

Ранее сообщалось, что полиция в Екатеринбурге провела проверку по факту повреждения картины Дали. Выяснилось, что картину повредила посетительница, которая с подругой приехала из Челябинска. Как сообщили в полиции города, "во время экскурсии одна из них решила сделать фото (...). При этом посетительница случайно задела конструкцию, на которой размещалась картина".

Полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Как говорится на сайте галереи, в которой произошел инцидент, выставка работ Сальвадора Дали здесь проходит с 5 октября. Выставлена серия графических работ "Человеческие пороки" или "Забавные сны Пантагрюэля", созданные по мотивам романа Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантарюэль", а также иллюстрации к роману "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса.