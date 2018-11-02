Обменяли на границе: семь российских моряков с "Норда" вернулись домой
  
Общее дело: РФ и Япония обсудили план совместного освоения Южных Курил
   
В ответ на нарушения: Росавиация запретила "Якутии" летать за границу
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
02.11.18 13:17

Картина Дали из серии "Капричос" повреждена на выставке в Екатеринбурге

© РИА Новости. Сергей Пятаков
2 ноября. Interfax-Russia.ru - Картина Сальвадора Дали из серии "Капричос" пострадала от действий женщин, пытавшихся сделать фото в галерее в Екатеринбурге, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть ОП № 5 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о том, что в художественной галерее женщина случайно толкнула стенд, на котором были размещены две картины. Одна из них Сальвадора Дали из серии "Капричос" - оригинал из частной коллекции владельца галереи. Картина при падении была повреждена разбившимся стеклом. Второе полотно - Франсиско Гойи из серии "Брависсимо" - не пострадало", - сказала И.Волк.

Ранее сообщалось, что полиция в Екатеринбурге провела проверку по факту повреждения картины Дали. Выяснилось, что картину повредила посетительница, которая с подругой приехала из Челябинска. Как сообщили в полиции города, "во время экскурсии одна из них решила сделать фото (...). При этом посетительница случайно задела конструкцию, на которой размещалась картина".

Полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Как говорится на сайте галереи, в которой произошел инцидент, выставка работ Сальвадора Дали здесь проходит с 5 октября. Выставлена серия графических работ "Человеческие пороки" или "Забавные сны Пантагрюэля", созданные по мотивам романа Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантарюэль", а также иллюстрации к роману "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.11.18 15:24
Московской картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в других регионах
.
  02.11.18 12:36
Дальневосточный лесной кот появился в Московском зоопарке
.
  02.11.18 12:25
Пятая часть ноябрьской нормы осадков выпадет за два дня в столице
.
  02.11.18 12:13
Собянин объявил о скором открытии станции метро "Беломорская"
.
  01.11.18 16:58
Братьям Магомедовым вменяют хищение бюджетных средств при строительстве Чуйского тракта
.
  01.11.18 15:29
Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества
.
  01.11.18 14:15
Столичные власти отменили строительство ТПУ "Строгино"
.
  01.11.18 08:57
Туман осложнил работу столичных аэропортов
.
  01.11.18 08:55
Еще 400 камер установят на дорогах Москвы в 2019 году
.
  31.10.18 14:57
Доплаты к пенсии в Москве в 2019 году вырастут на 299 рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket