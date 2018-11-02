Минфин предоставил региональным властям рекомендации по увеличению доходов бюджетникам

02.11.18 09:43

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Минфин опубликовал методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, способствующие увеличению доходной базы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований.

Они разработаны на основе изучения международного и российского опыта, в том числе в 10 пилотных регионах (Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской, Курганской областях, республиках Дагестан, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия).

Среди предлагаемых мер повышения региональных доходов - активизация работы по легализации трудовой деятельности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешительных документов. В тех регионах, где доля трудовых мигрантов в рабочей силе значительна, это позволит увеличить сборы по НДФЛ, а также страховые сборы по обязательному медицинскому, социальному и пенсионному страхованию.

Отмечается, что особенно эффективным может оказаться проведение рейдовых мероприятий специальными мобильными группами, куда могут входить участковые инспекторы, сотрудники территориальных органов МВД по вопросам миграции, налоговых органов, органов местного самоуправления.

При этом дается ссылка на опыт Белгородской области, где такие группы, в том числе и в выходные дни, выходили на места, выявляли случаи привлечения мигрантов к работе без уплаты ими налогов, и в результате проведенной работы количество выданных миграционных патентов в области в 2015 году по сравнению с предыдущим периодом выросло в четыре раза.

Региональным властям также рекомендуется активизировать работу по выявлению случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и уплаты НДФЛ.

Авторы ссылаются на оценку Росстата, согласно которой в операциях с недвижимым имуществом доля теневой экономики может достигать 50% от объема сделок, совершенных в сфере сдачи квартир в аренду.

Таким образом, выявление случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и уплаты НДФЛ может стать одним из ключевых мероприятий, направленных на ускоренный рост доходов региональных и местных бюджетов.

Региональный опыт показывает, что выявление подобных случаев сопряжено с рядом трудностей. В качестве средства заинтересовать управляющие компании выявлять подобные случаи и сообщать о них предложено предоставлять им из местных бюджетов стимулирующие гранты как поощрение за прирост поступлений по НДФЛ на соответствующей территории.

Кроме того, может быть организована "горячая линия", по которой можно сообщать о случаях сдачи квартиры внаем, необходимо проводить разъяснительные мероприятия, направленные на повышение сотрудничества граждан с региональными и местными органами власти.

После получения информации о том, что та или иная квартира сдается внаем, представители соответствующей комиссии, включающей специалистов налоговых органов, могут проводить рейдовые мероприятия, чтобы официально зафиксировать сложившуюся ситуацию. При этом необходимо иметь четко прописанный и утвержденный в надлежащем порядке регламент работы подобных комиссий, чтобы исключить злоупотребления, защитить права арендодателей и повысить эффективность деятельности комиссий.

Регионам и муниципалитетам рекомендуется также активизировать работу по выявлению водного транспорта и уплаты налога на эти транспортные средства.

Если ситуация с автомобильным транспортом достаточно эффективно регулируется и не представляет особых проблем в связи с практически нулевым количеством незарегистрированных автомобилей, то ситуация в отношении водного транспорта совершенно иная, отмечается в рекомендациях.

В тех регионах, где присутствует достаточное количество водоемов, незарегистрированный водный транспорт может составлять значительную долю маломерных судов. Такая ситуация, в частности, обусловлена трудностями, связанными с выявлением незарегистрированного водного транспорта. Лодки и катера используются лишь в определенные месяцы года. При этом допускается их снятие с регистрации и постановка на учет лишь на несколько месяцев в году, что может и не соответствовать реальному использованию.

Установленные штрафы за отсутствие регистрации сравнительно низки и поощряют граждан при несистематических проверках оплачивать штраф и не ставить объекты на учет. Таким образом, активизация работы по выявлению незарегистрированных средств водного транспорта, ее постановка на систематическую основу могут способствовать росту сборов транспортного налога с водного транспорта, уверены авторы методички.

Регионам, в которых ставки транспортного налога находятся на невысоком уровне, рекомендуется увеличить ставки транспортного налога для увеличения налоговых сборов с владельцев мощных легковых автомобилей, мощных мотоциклов, а также с владельцев средств водного транспорта.

Несмотря на то, что штрафы не являются в отдельных регионах существенным источником доходов региональных бюджетов, меры, основанные на повышении выявления количества нарушений правил дорожного движения, могут давать значительный экономический эффект и способствовать росту неналоговой доходной базы регионов, говорится в рекомендациях.

К таким мерам отнесено развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе установка камер не только на основных магистралях, но и на дорогах регионального и муниципального значения.

Также предложено расширить практику использования мобильных камер видеофиксации. При разработке планов по установке новых точек видеофиксации следует внимательно относиться к выбору места их установки, проводить анализ эффективности их установки в данном месте. В подобного рода анализе главную роль должна играть основная цель развития системы - снижение уровня нарушений правил дорожного движения, но оценку потенциальной собираемости штрафов также следует проводить.

Для регионов и муниципалитетов наиболее перспективным представляется развитие системы платных парковок и платных автодорог, поскольку эти системы уже введены в некоторых регионах и уже знакомы российским гражданам.

Социологические опросы населения в разных странах показывают, что введение любого пользовательского платежа - мера неоднозначная, вызывающая ожесточенные споры о целесообразности и о расценках среди различных групп населения. С целью снижения конфликтов в обществе и повышения эффективности предоставления отдельно оплачиваемых услуг советуется четко определить государственный (муниципальный) орган, ответственный за определение тарифной сетки для предоставляемой услуги. Особое внимание должно быть уделено коммуникации органов власти с непосредственными потребителем услуги как при ее введении, так и при существенном изменении условий предоставления.

Критическим компонентом системы пользовательских платежей является эффективный механизм сбора и распределения денежных средств. Осуществлять сбор можно как самостоятельно, так и с привлечением сторонних организаций, и основной упор должен быть сделан на минимизацию транзакционных издержек и повышение удобства платежей для населения.

Привлечение средств от населения должно сопровождаться повышением качества предоставления соответствующей услуги. Для этого следует заранее создать систему индикаторов, позволяющих определить качество предоставления услуги, а также, при необходимости, запланировать наем ключевого персонала с соответствующими управленческими навыками.

Должна быть создана продуманная и прозрачная система определения цены предоставляемых услуг. Где возможно, ценовая политика должна основываться на рыночной информации, а при отсутствии такой возможности - на основе понесенных прямых и косвенных издержек. Необходимо оценивать последствия введения системы платежей для различных групп населения и, при необходимости, оказывать поддержку малоимущим слоям населения.

Как отмечают авторы рекомендаций, во многих регионах ставки налога на имущество организаций установлены ниже, чем ставка, максимально разрешенная федеральным законодательством. Также распространена практика предоставления многочисленных региональных льгот.

С целью увеличения сборов по налогу на имущество организаций органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении ставки налога на имущество организаций, возможно, до максимального уровня.

Поскольку объем выпадающих в результате применения льгот по налогу на имущество организаций является значительным, необходимо рассмотреть возможность повышения ставок налога с предварительным проведением оценки эффективности льгот по налогу на имущество организаций.

Региональным властям рекомендовано также активизировать работу по приватизации и коммерциализации непрофильных активов.

Необходимо более широко подходить к вопросу о составе имущества, управление которым надлежит совершенствовать, то есть учитывать в его составе также природные ресурсы (например, в части общераспространенных полезных ископаемых; имущество, закрепленное за государственными учреждениями). Природные ресурсы необходимо более активно оформлять и предоставлять на платной основе, говорится в методических рекомендациях Минфина РФ.