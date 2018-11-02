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02.11.18 09:56
Пожар на базе отдыха в Нижегородской области потушен, ведутся поиски одного человека
"В 05:47 пожар локализован, в 07:49 ликвидировано открытое горение, в 08:40 - ликвидация последствий пожара. Остается неизвестной судьба одного человека ", - отмечают спасатели.
На месте продолжают разбирать завалы.
В пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что, предположительно, пропал ребенок.
Как сообщалось, в 04:25 поступило сообщение о пожаре в корпусе для отдыхающих на базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района. По данным спасателей, до прибытия пожарных подразделений эвакуировано было 32 человека, из них 14 детей.
Пожар произошел в деревянном корпусе, площадь составила 180 кв.м.
Эвакуированные дети размещены на соседней турбазе. Родители оповещены, забирают детей.
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