Президент РФ сомневается в необходимости строительства ВСМ до Нижнего Новгорода

02.11.18 10:11

© РИА Новости. Алексей Никольский

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин на совещании 11 октября высказал сомнения в необходимости строительства первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) - начальный ее участок должен связать Москву с Нижним Новгородом, пишет в пятницу газета " Ведомости " со ссылкой на свои источники.

По словам одного из источников издания, президент поручил еще раз обсудить проект ВСМ.

В документе, на который ссылаются "Ведомости", говорится, что условием выделения денег из бюджета на ВСМ будет плановая операционная безубыточность проекта. Их для строительства ВСМ необходимо 200 млрд руб., всего дорога до Нижнего Новгорода оценена в 621 млрд руб., напоминает газета.

В плане развития магистральной инфраструктуры - три проекта сообщения с Нижним Новгородом: платная автодорога, бесплатная и ВСМ, уточнил другой источник издания. "Президент поручил еще раз оценить экономику и обоснованность ВСМ Москва - Нижний Новгород. Потому что в ближайшие годы планируется выделить деньги не только на этот проект, но и на реконструкцию трассы M7, и на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Нужно посмотреть на планы пассажиропотока и грузового потока, не совпадают ли они у этих трех проектов. Решение будет принято до конца года и даже раньше. Отношение к ВСМ положительное, но нельзя дублировать проекты", - сообщил изданию сотрудник администрации президента.

Одна лишь автодорога Москва - Нижний Новгород - Казань обойдется в 540-550 млрд руб., до 70% потребуется от государства, говорил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. Вопросы возникли прежде всего к финансовой модели проекта ВСМ, замечает источник "Ведомостей", близкий к Минтрансу.