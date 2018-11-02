Возможности системы ПВО протестировали в Крыму

02.11.18 10:23

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 ноября. Interfax-Russia.ru - На Крымском полуострове проведена проверка сил ПВО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного Военного округа.

"Экипажи самолётов СУ-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с разных направлений", - сообщили в пресс-службе.

"Боевые расчёты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям", - добавили в пресс-службе.

По данным военных, авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.

Всего в проверке было задействовано шесть самолётов и четыре вертолёта, в том числе самолёты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ и вертолёты Ми-8 и Ка-27, а также комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.