Матпомощь на сумму почти 240 млн рублей выплачена пострадавшим от наводнения на Кубани

02.11.18 10:34

© РИА Новости. Илья Питалев

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 3,7 тыс. человек получили из бюджета Краснодарского края материальную компенсацию ущерба, причиненного наводнением, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"По состоянию на утро 2 ноября произведены выплаты 3719 пострадавшим на общую сумму 235,39 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По результатам работы оценочных комиссий, на территории Апшеронского, Туапсинского районов и города Сочи признаны пострадавшими 2562 домовладения, в которых проживают 7303 человека.

В частности, в списки на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей включены 5022 человека.

В списки на выплату компенсации частичной утраты имущества в размере 50 тыс. рублей включены 2088 человека, для компенсации полной утраты имущества (100 тыс. рублей) - еще 1632 пострадавших.

В шести пунктах временного размещения (Туапсинский, Апшеронский районы и город Сочи), по данным на пятницу, остаются 160 человек, в том числе 49 детей (Туапсинский район - 4 ПВР, 113 человек, в том числе 37 детей, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в результате выпадения обильных осадков 24-25 октября в 29 населенных пунктах Апшеронского, Туапсинского районов краснодарского края и города-курорта Сочи были подтоплены 2365 жилых домов. Повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей. Без энергоснабжения остались 20 населенных пунктов, а также в 20 населенных пунктах было нарушено водоснабжение.

На территории трех муниципальных образований введен режим ЧС

В результате паводка погибли шесть человек, судьба еще двоих остается неизвестной.