Вылов кефали в Черном море запрещен до конца 2018 года

02.11.18 10:45

© РИА Новости. Александр Полегенько

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Лов кефали в Черном море запрещен до конца текущего года, сообщило Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

"Рекомендованный объем для добычи кефали (сингиля, лобана и остроноса) был определен Минсельхозом РФ на 2018 год в объеме немногим более 433 тонн. Данный рекомендованный объем полностью освоен", - говорится в пресс-релизе.

Вступил в силу приказ министерства сельского хозяйства РФ о закрытии в Черном море всех видов рыболовства, включая любительское и спортивное, в отношении всех видов кефали. Запрет продлится до 31 декабря.

"При этом исключение составляет лов в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просветительских целях", - уточняет Росрыболовство.

Пограничное управление ФСБ России по республике Крым со своей стороны сообщило, что, в соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 2013 года "Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна", с 1 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года введен запрет на добычу (вылов) всех видов водных биоресурсов в акватории Ялтинского морского торгового порта до устья реки Водопадная; в акватории Ялтинского морского пассажирского порта, а также вдоль всей центральной набережной Ялты; в акватории порта "Артек"; в Феодосийском заливе - от центрального причала Феодосии до причала мыса Чумка; от причала Карадагского заповедника до мыса Толстый; от мыса Меганом до мыса Пещерный.

"За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде крупного административного штрафа с конфискацией орудия совершения правонарушения", - подчеркивает ведомство.