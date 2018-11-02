Аэропорт Симферополя предлагают назвать в честь небесного покровителя Крыма

02.11.18 10:58

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Перечень имён для симферопольского аэропорта пополнился ещё одним - это Лука (Войно-Ясенецкий), выдающийся советский врач и учёный, который был впоследствии причислен к лику святых.

За небесного покровителя Крыма отдали голоса более пятисот человек, что позволит включить имя святителя Луки в список третьего этапа всероссийского конкурса по выбору имен для аэропортов России, сообщили "Интерфаксу" в Крымской епархии.

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. Став священником уже при советской власти, он оставался профессором медицины и читал лекции в рясе и с крестом на груди.

Почти 11 лет провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. Его вызывали в Ленинград, и лично Киров уговаривал его снять сан, после чего обещал тут же предоставить ему институт. Но архиерей не согласился даже на печатание своей книги без указания сана.

Когда началась Великая Отечественная война, архиепископ Лука находился в ссылке. Оттуда он написал письмо всероссийскому старосте Калинину с просьбой направить его на фронт, где он может быть наиболее полезным, а ссылку обязывался добыть после войны. За книгу "Очерки гнойной хирургии" был награжден Сталинской премией.

Архиепископ Лука - автор более 55 научных трудов по хирургии и анатомии и одновременно - почти 1300 проповедей, половина которых составили 12 толстых томов.

В 1946 году назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. В течение всего времени своего служения на Крымской кафедре принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в медицинском институте, служил и выступал с проповедями в храмах, много сил отдавал восстановлению крымских церквей. До последних дней жизни святитель продолжал служение, несмотря на серьезное заболевание глаз. Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года.

В ноябре 1995 года указом Священного Синода Украинской православной церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. На общецерковном уровне он был прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских в 2000 году.