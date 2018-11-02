Чиновники из Бурятии, отдавшие в частные руки озеро возле Байкала, подозреваются в превышении полномочий

02.11.18 11:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Бурятии по факту незаконного предоставления в частную собственность озера Личимо, которое расположено на берегу Байкала и имеет с ним гидрологическую связь, сообщила в пятницу Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

"Администрацией Северо-Байкальского района (Бурятия - ИФ) в 2011 году жителю города Северобайкальска под видом земельного участка для сельскохозяйственной деятельности было бесплатно предоставлено озеро Личимо. В ходе проверки установлено, что на его берегу построены жилой дом, летняя беседка, баня. Объекты огорожены деревянным забором, установленным вплотную к воде. Въезд на территорию ограничен шлагбаумом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прокурорской проверки на сайтах объявлений появилась информация о продаже базы отдыха на берегу Личимо за 32,8 млн рублей.

По версии прокуратуры, действия районной администрации по предоставлению озера в частную собственность грубо нарушили ст. 102 Земельного кодекса РФ, которая запрещает образование земельных участков на водных объектах, а также права граждан на доступ к природным водоемам. Кроме того, была создана угроза причинения ущерба экосистеме Личимо и Байкала.

"Следственными органами по материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Северобайкальский суд в Бурятии по требованию природоохранной прокуратуры вернул в федеральную собственность озеро Личимо, расположенное рядом с Байкалом, и обязал снести незаконно возведенную на его берегу турбазу "Улов".

Озеро Личимо, имеющее в длину 1 тыс. метров и ширину 600 метров, находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в 4,5 км от Байкала и имеет с ним гидрологическую связь. Использовалось раньше для промышленного рыбоводства.