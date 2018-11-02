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Иркутская ГЭС увеличила пропуск воды, чтобы не допустить подтопления Иркутска

© РИА Новости. Алексей Бабушкин
2 ноября. Interfax-Russia.ru - Иркутская ГЭС увеличила пропуск воды с 1,3 тыс. кубометров до 1,6 тыс. кубометров в секунду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Евросибэнерго - Гидрогенерация" (структура "Евросибэнерго", арендует ГЭС у ПАО "Иркутскэнерго").

"В соответствии с решением межведомственной комиссии Енисейского бассейнового водного управления увеличен пропуск воды до 1,6 тыс. кубометров в секунду со 2 ноября до особого указания", - сказали в пресс-службе.

Ранее правительство Иркутской области предложило Минэнерго РФ и Росводресурсам санкционировать увеличение пропуска воды Иркутской ГЭС "Иркутскэнерго" в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов до 1,5 тыс. кубометров в секунду.

Такое увеличение необходимо, чтобы предотвратить возможность возникновения ЧС в весенне-летний период - подтопления Иркутска и его пригородных территорий. Подобное уже наблюдалось в 2006, 2010, 2013 и 2014 годах.

По данным правительства региона, по состоянию на конец октября уровень озера Байкал составлял 456,92 метра (в Тихоокеанской системе высот). Указанная отметка достигнута после длительного периода экстремального маловодья и не наблюдалась с 2012 года. Действующим законодательством после наполнения Иркутского водохранилища (озера Байкал) предусматривается его принудительная предполоводная сработка к 1 мая 2019 года до отметки 456,15 метра.

По данным властей, в 2018 году фактический приток в Байкал близок к среднемноголетней норме и при сохранении режима работы Иркутской ГЭС расходами 1,3 тыс. кубометров в секунду, установленными на период маловодья, уровень озера на 1 мая 2019 года может составить 456,36-456,43 метра, что создает риски возникновения подтопления в Иркутске и Иркутской области.

Ранее Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что период затяжного маловодья, начавшегося в 2014 году, на Байкале завершился в 2018 году. По данным на конец августа, средний уровень озера Байкал составил 456,67 метра ТО (Тихоокеанская система - ИФ), наполнение достигло 96 см при норме 90 см.

Иркутская ГЭС - первая станция в составе Ангарского каскада гидроэлектростанций Иркутской области. Эта ГЭС "запирает" Байкал, создавая Иркутское водохранилище, от количества ее сбросов также зависит работа водозаборов в городах ниже по течению Ангары.

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