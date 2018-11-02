Петербург фаворит в борьбе за право принять финал Лиги чемпионов 2021 года - Колобков

02.11.18 11:33

© РИА Новости. Алексей Никольский

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербург, который прекрасно провел матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, имеет неплохие шансы принять финал Лиги чемпионов 2021 года, заявил "Интерфаксу" министр спорта Павел Колобков.

"У Санкт-Петербурга - отличные шансы принять финал Лиги чемпионов-2021. Город прекрасно справился с организацией матчей Чемпионата мира по футболу, и уверен, на высшем уровне проведет свою часть Чемпионата Европы-2020",-сказал П. Колобков.

"А ещё Санкт-Петербург - один из красивейших городов мира, у которого вместе с тем есть необходимая инфраструктура и опыт в проведении крупных спортивных событий", - добавил он.

Ранее в четверг стало известно, что на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен.