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02.11.18 14:50
Двух пропавших детей ищут в Смоленской области
Установлено, что вечером 31 октября проживающие с матерью в деревне Ясинец Краснинского района мальчики ушли из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени их местонахождение не установлено.
С заявлением о пропаже детей женщина обратилась в правоохранительные органы спустя сутки. В связи с их исчезновением возбуждено дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).
В поиске мальчиков принимают участие сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, кинологи и добровольцы.
По данным местных СМИ, дети пропали в лесном массиве.
В пресс-службе ГУ МВД по Смоленской области "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время с детьми, потерявшимися в лесу, установлена связь по мобильному телефону.
"Дети живы, с ними установлена связь. В настоящее время их поиски продолжаются", - сказал собеседник агентства.
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