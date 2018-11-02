Двух пропавших детей ищут в Смоленской области

02.11.18 14:50

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Двое братьев 2006 и 2012 годов рождения пропали в Смоленской области, сообщает региональное следственное управление СКР в пятницу.

Установлено, что вечером 31 октября проживающие с матерью в деревне Ясинец Краснинского района мальчики ушли из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

С заявлением о пропаже детей женщина обратилась в правоохранительные органы спустя сутки. В связи с их исчезновением возбуждено дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

В поиске мальчиков принимают участие сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, кинологи и добровольцы.

По данным местных СМИ, дети пропали в лесном массиве.

В пресс-службе ГУ МВД по Смоленской области "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время с детьми, потерявшимися в лесу, установлена связь по мобильному телефону.

"Дети живы, с ними установлена связь. В настоящее время их поиски продолжаются", - сказал собеседник агентства.