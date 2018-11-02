Уголовное дело возбуждено после гибели каскадера на съемках фильма в Калужской области

02.11.18 12:00

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели каскадера на съемках фильма в Калужской области, сообщается на официальном канале СКР.

По сценарию танк должен был остановиться в трех метрах от каскадера, но совершил наезд на мужчину. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Как сообщалось ранее, танк насмерть задавил 31-летнего каскадера 22 октября во время съемок фильма о Великой Отечественной войне "Ильинские рубежи" в Калужской области.