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02.11.18 12:25
Пятая часть ноябрьской нормы осадков выпадет за два дня в столице
В течение пятницы в городе осадков не ожидается, а в ночь на 3 ноября, когда температура не опустится ниже плюс 3-5 градусов, начнутся небольшие дожди.
Основная часть осадков, по предварительному прогнозу, пройдет над Москвой в ночь на воскресенье, а в понедельник вновь без осадков.
При среднесуточной норме температуры для первых чисел ноября около плюс 1 градуса в субботу и воскресенье в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 6-8. В ночь на 5 ноября температура опустится до плюс 1-3 градусов, днем ожидается плюс 4-6.
Атмосферное давление в праздничные выходные останется повышенным - до 760 мм рт. ст.
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