Пятая часть ноябрьской нормы осадков выпадет за два дня в столице

02.11.18 12:25

© РИА Новости. Сергей Ермохин

2 ноября. Interfax-Russia.ru - По расчетам Росгидромета, в предстоящие субботу и воскресенье в столице ожидается выпадение порядка 11 мм дождей.

В течение пятницы в городе осадков не ожидается, а в ночь на 3 ноября, когда температура не опустится ниже плюс 3-5 градусов, начнутся небольшие дожди.

Основная часть осадков, по предварительному прогнозу, пройдет над Москвой в ночь на воскресенье, а в понедельник вновь без осадков.

При среднесуточной норме температуры для первых чисел ноября около плюс 1 градуса в субботу и воскресенье в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 6-8. В ночь на 5 ноября температура опустится до плюс 1-3 градусов, днем ожидается плюс 4-6.

Атмосферное давление в праздничные выходные останется повышенным - до 760 мм рт. ст.