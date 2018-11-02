Дальневосточный лесной кот появился в Московском зоопарке

02.11.18 12:36

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Самка краснокнижного дальневосточного лесного кота появилась в Московском зоопарке впервые за 30 лет, ее привезли из Новосибирска.

"В начале осени пятимесячную самку доставили из Новосибирска. После 30-дневного карантина ее поселили в вольере на экспозиции "Фауна России", неподалеку от степных котов и песца", - сообщили в пресс-службе зоосада.

Уточняется, что дальневосточный лесной кот появился в коллекции зоопарка впервые за последние 30 лет. Животное принято считать редким подвидом бенгальского кота. В дикой природе его можно встретить в бассейне Амура и по побережью Японского моря. Этот вид также обитает в ряде дальневосточных заповедников - Ханкайском, Уссурийском, Лазовском и других.

Дальневосточный лесной кот занесен в Международную Красную книгу, а также в региональную Красную книгу Приморского края.

"Численность этих удивительных животных в природе доподлинно неизвестна, поскольку проводить подобные мониторинги очень непросто: лесные коты ведут скрытный образ жизни, и выследить даже отдельную особь крайне сложно. Однако считается, что популяция дальневосточных лесных котов в природе сокращается, прежде всего, из-за уничтожения их естественной среды обитания, а также из-за браконьерства: из-за своей необычной и яркой внешности эти кошачьи пользуются большой популярностью на черном рынке", - добавили в сообщении.

В последние годы, рассказали в зоопарке, любители экзотических питомцев заводят лесных котов в качестве домашних животных. Однако, подобно манулам, эти кошачьи сложно приручаются и даже выращенные человеком котята с возрастом дичают.