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02.11.18 13:10
Единственное судно, выполняющее рейсы между Сахалином и Южными Курилами, уйдет на плановый ремонт
"3 ноября судно уйдет в рейс с Сахалина на Курилы, 6 ноября оно должно вернуться в порт Корсаков (юг Сахалина - ИФ) и, возможно, в тот же день отправится в Китай на плановый ремонт", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, рейсы между Сахалином и Курилами планируется возобновить с 18 декабря, когда судно должно вернуться на Сахалин.
"Игорь Фархутдинов" - единственное судно, которое осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы между Сахалином и Курилами.
Помимо морского сообщения, из Южно-Сахалинска на о.Кунашир и о.Итуруп авиакомпания "Аврора" осуществляет ежедневные авиарейсы.
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