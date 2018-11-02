Единственное судно, выполняющее рейсы между Сахалином и Южными Курилами, уйдет на плановый ремонт

02.11.18 13:10

© РИА Новости. Андрей Шапран

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Грузопассажирское судно "Игорь Фархутдинов", осуществляющее регулярные рейсы между Сахалином и Южными Курилами, на следующей неделе уйдет на плановый ремонт в Китай, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ООО "Морская компания (МК) Сахалин-Курилы" (судовладелец) в пятницу.

"3 ноября судно уйдет в рейс с Сахалина на Курилы, 6 ноября оно должно вернуться в порт Корсаков (юг Сахалина - ИФ) и, возможно, в тот же день отправится в Китай на плановый ремонт", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, рейсы между Сахалином и Курилами планируется возобновить с 18 декабря, когда судно должно вернуться на Сахалин.

"Игорь Фархутдинов" - единственное судно, которое осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы между Сахалином и Курилами.

Помимо морского сообщения, из Южно-Сахалинска на о.Кунашир и о.Итуруп авиакомпания "Аврора" осуществляет ежедневные авиарейсы.