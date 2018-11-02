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02.11.18 13:26
Кремль контролирует процесс оказания помощи пострадавшим в керченской трагедии
"Уже приняты решения местными и федеральными властями. Даны все необходимые поручения президента, собственно, в день события. Это контролируется по линии контрольного управления", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.
По его словам, "тревожных сигналов нет на этот счет".
Студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой.
Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.
Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
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