Кремль контролирует процесс оказания помощи пострадавшим в керченской трагедии

02.11.18 13:26

© РИА Новости. Сергей Гунеев

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Ситуация с помощью пострадавшим в Керчи находится на контроле, тревожных сигналов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уже приняты решения местными и федеральными властями. Даны все необходимые поручения президента, собственно, в день события. Это контролируется по линии контрольного управления", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

По его словам, "тревожных сигналов нет на этот счет".

Студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой.

Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".