Причиной аварии в Ульяновской области с участием маршрутки могла стать неисправность руля

02.11.18 13:45

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Неисправность рулевой тяги могла стать причиной произошедшей накануне в Ульяновской области аварии с микроавтобусом, в результате которой были госпитализированы более десяти человек, сообщается на сайте управления МВД по региону в пятницу.

"Водитель автомобиля "Луидор", предварительно, в результате неисправности рулевого управления (неисправность рулевой тяги), совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 17 человек с травмами различной степени тяжести обращались в медицинское учреждение, 11 из которых госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе социального блока министерства здравоохранения Ульяновской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что всем пострадавшим в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

"По поручению губернатора региона из областного бюджета будут выделены средства на оказание помощи пострадавшим в ДТП. Списки (пострадавших-ИФ) составлены, в зависимости от полученных травм, будут назначены и произведены выплаты ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, утром 1 ноября водитель маршрутного автобуса "Луидор" не справился с управлением на маршруте "Димитровград - Новая Малыкла", съехал в кювет, после чего микроавтобус опрокинулся.

Со ссылкой на полицию сообщалось, что в маршрутке находилось 17 человек, хотя стандартная комплектация данного транспортного средства предполагает места для водителя и для 14 пассажиров. При этом, по междугородним маршрутам не предполагается перевозка пассажиров стоя. По факту перегруза водитель будет привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).