Морось и теплая погода ожидаются в Петербурге в длинные выходные

02.11.18 13:53

© РИА Новости. Алексей Куденко

2 ноября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге и Ленинградской области в выходные дни ожидается теплая погода без осадков, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в пятницу.

Небольшие дожди пройдут в большинстве районов области в первой половине периода, в дальнейшем осадков не должно быть. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Во второй половине периода западный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение выходных будет постепенно понижаться. Самым теплым должен быть первый день, в субботу днем воздух прогреется до плюс 10 градусов. К понедельнику температура воздуха ночью понизится в восточных районах области до 7 градусов тепла.

Атмосферное давление в субботу будет повышаться, а в воскресенье начнет медленно расти.

В Санкт-Петербурге в субботу и ночью в воскресенье ожидается морось, в дальнейшем без осадков. В субботу и воскресенье будет тепло, до плюс 10. В понедельник похолодает до 5-7 градусов. Минусовые температуры по ночам не прогнозируются.