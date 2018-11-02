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02.11.18 13:53
Морось и теплая погода ожидаются в Петербурге в длинные выходные
Небольшие дожди пройдут в большинстве районов области в первой половине периода, в дальнейшем осадков не должно быть. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Во второй половине периода западный, юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение выходных будет постепенно понижаться. Самым теплым должен быть первый день, в субботу днем воздух прогреется до плюс 10 градусов. К понедельнику температура воздуха ночью понизится в восточных районах области до 7 градусов тепла.
Атмосферное давление в субботу будет повышаться, а в воскресенье начнет медленно расти.
В Санкт-Петербурге в субботу и ночью в воскресенье ожидается морось, в дальнейшем без осадков. В субботу и воскресенье будет тепло, до плюс 10. В понедельник похолодает до 5-7 градусов. Минусовые температуры по ночам не прогнозируются.
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