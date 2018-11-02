Пострадавший в ходе конфликта на антарктической станции российский полярник доставлен в Петербург

02.11.18 14:06

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Российский полярник, получивший ранение в результате ссоры с коллегой на станции в Антарктиде, вернулся в Санкт-Петербург из Чили, куда был изначально доставлен на лечение.

"Несколько дней назад его доставили Петербург самолётом. Он ещё должен быть под медицинским наблюдение, но жизнь его вне опасности. Насколько я знаю, он уже не в больнице, но речи о том, чтобы вернуться в Антарктиду, не идёт", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу директор Арктического и Антарктического НИИ Александр Макаров.

Он добавил, что сегодня обсуждается совершенствование методов поддержки полярников.

"Не скажу, что у них там суперзамкнутые условия, ведь рядом много зарубежных станций, идёт контакт, общение. Но, к сожалению, такие ЧП бывают. Мы сейчас дополнительно думаю, как можно усилить поддерживающую составляющую для полярников. Это связано с отдельным направлением работы с группами, которые там находятся", - сказал А.Макаров.

23 октября объединенная пресс-служба судов города сообщила о заключении под домашний арест до 8 декабря полярника Сергея Савицкого. Ему предъявлено обвинение в попытке убийства.

Как полагает следствие, 9 октября в помещении столовой команды российской антарктической станции "Беллинсгаузен", расположенной на острове Кинг-Джордж, с целью убийства потерпевшего, используя в качестве оружия нож, С.Савицкий умышленно нанес ему не менее одного удара в туловище.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что после конфликта С.Савицкий самостоятельно сдался начальнику полярной станции.

По словам источника, С.Савицкий и пострадавший находились на антарктической станции "Беллинсгаузен" более полугода.

"Вероятно, это (нападение - ИФ) стало результатом нагнетания обстановки в условиях нахождения в ограниченном пространстве", - сказал собеседник.

"Беллинсгаузен" - советская, российская антарктическая станция на острове Ватерлоо (Кинг Джордж). Названа в честь Фаддея Беллинсгаузена. Основана Советской Антарктической экспедицией 22 февраля 1968 года.