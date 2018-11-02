Историю выдающихся дрейфов судов в Арктике с XIX века расскажут на выставке в Петербурге

02.11.18 14:17

© РИА Новости. Николай Зайцев

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Выставка "По пути "Фрама" в музее Арктики и Антарктики расскажет о полярных дрейфах судов с XIX века до наших дней.

Как сообщила журналистам в пятницу директор музея Мария Дукальская, экспозиция охватывает историю выдающихся дрейфов судов в Центральной Арктике, начиная со шхуны "Жанетта", погибшей в попытке достичь Северного полюса.

"Выставка начинается судном "Жанетта", трагическая судьба которого послужила толчком для экспедиции норвежского исследователя Фритьофа Нансена на судне "Фрам", которое в течение трёх лет с 1893 года шло с дрейфующими льдами. На выставке есть модель "Фрама", прижизненные издания Ф.Нансена, предметы нумизматики, выпущенные в честь экспедиции", - рассказала директор.

Экспозиция также рассказывает о походе шхуны "Мод" под руководством Руала Амундсена в 1918 году, здесь можно увидеть экипировку участников экспедиции, памятный знак, установленный ими на мысе Челюскин.

Значительную часть экспозиции составляют экспонаты с дрейфа ледокольного парохода "Седов" 1937-1940 годов. Посетители смогут увидеть личные вещи, научные приборы, предметы быта участников дрейфа.

Выставка также расскажет о международной экспедиции на яхте "Тара" в 2007-2008 годах, которая повторила поход Ф.Нансена.

Экспозиция будет доступна до апреля.