Тюменская модель газификации под силу только 18 российским регионам - глава Минстроя

02.11.18 14:24

© РИА Новости. Стрингер

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Механизм газификации, примененный в Тюменской области, может быть успешно реализован лишь в 18 субъектах Российской Федерации, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании по газификации в Тюмени в пятницу.

По его словам, не все регионы имеют финансовые, кадровые и управленческие возможности.

"По моим оценкам, если активно внедрять эту модель, она может быть реализована максимум в 18 субъектах России. В остальных субъектах возникнет большое количество сложностей", - подчеркнул он.

В частности, по словам главы Минстроя, у региона должна быть возможность поддержать финансово ту категорию людей, которые не смогут оплатить подключение к сетям. "Это немаленькие деньги, не у всех субъектов такая возможность есть", - отметил В.Якушев.

Как сообщил в ходе заседания замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, с момента начала реализации программы в 2014 году в регионе было проложено свыше 900 км газораспределительных сетей. Газом обеспечены более 15,5 тыс. домовладений.

Для стимулирования роста количества потребителей газа, в Тюменской области действует система компенсации гражданам льготных категорий части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования, в размере до 40 тыс. рублей на домовладение.

В Тюменской области программа газификации реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Ранее сообщалось, что "Газпром межрегионгаз Север" самостоятельно инвестирует средства в газификацию, вводит объекты в эксплуатацию, оформляет их в свою собственность. Источником возврата инвестированного капитала является специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа и льгота по налогу на имущество организации.