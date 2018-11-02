Старовойт сообщил о начале применения нового подхода в работе власти

02.11.18 14:38

© РИА Новости. Алексей Дружинин

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Курской области Роман Старовойт сообщил общественности о начале применения нового подхода в работе власти, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Мы создадим проектную команду, где каждый может сделать лучшее, внести свой опыт и экспертизу в решение задач для блага граждан. Проектный подход, который мы будем разрабатывать и применять у нас, показал эффективность в условиях значительно более тяжелых, чем наши и решил проблемы, которые перед нами стоят", - заявил Р.Старовойт, выступая на IX региональном Гражданского форуме.

Существующие в регионе проблемы он также обозначил: это сфера ЖКХ, низкая инвестиционная активность, неблагоустроенность областного центра, сел и поселков.

По словам врио губернатора, будет создана постоянно действующая "фабрика управленческих решений", включающая в себя процессы от выработки и подготовки кадров, в том числе на базе Юго-Западного государственного университета, до оценки эффективности их деятельности.

"Мы привлечем к работе и заинтересованных представителей промышленности, транспорта, сельскохозяйственных работников, сотрудников социальной и бюджетной сферы, юристов, банкиров, малый и средний бизнес, спортсменов и деятелей искусств. Нужно будет использовать мудрость старшего поколения и активность и энергию молодого", - подчеркнул он.

Ежемесячный отчет о промежуточных результатах, как отметил Р.Старовойт, будет появляться в прессе и социальных сетях.