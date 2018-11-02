Более 6 тысяч жителей Тульской области написали этнографический диктант

02.11.18 14:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 ноября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области было организовано 93 площадки для проведения акции "Большой этнографический диктант", сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

Всего диктант написали более 6 тыс. жителей региона.

На площадке творческого индустриального кластера "Октава" в Туле диктант написали члены регионального правительства, журналисты региональных и районных СМИ, представители общественных организаций, национальных диаспор, студенты.

Вместе с туляками этнографический диктант написал первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

"Ответил на все 30 вопросов. Очень интересным показался региональный блок, в котором отражается наша народная культура. Это хорошее мероприятие, которое позволяет осознать весь масштаб национального многообразия и самобытности народов, которые проживают на территории нашей огромной страны", - приводит пресс-служба слова В.Шерина.

Этнографический диктант состоит из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий - 100. Правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы 10 ноября на официальном сайте акции. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

В свою очередь в Калуге, большой этнографический диктант написали 258 жителей региона, сообщила пресс-служба правительства области.

Среди участников - школьники и студенты, педагоги, представители общественных организаций, национально-культурных объединений, органов власти.

В минувшем году в акции приняли участие порядка 100 человек, таким образом, количество пишущих диктант выросло в 2,5 раза.

Диктант писали на двух площадках в городе - в Калужском государственном институте развития образования и в КГУ им. К.Э. Циолковского.

"Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения и привлекает внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений", - говорится в прес-релизе.

Как сообщает пресс-служба городской управы, в акции принял участие региональный министр образования и науки Александр Аникеев. Он писал диктант в Калужском госуниверситете.

"Это интересная акция. Она дает возможность проверить знания по этнографии и краеведению. Ведь мы живем в большой стране с самобытной культурой. Очень приятно, что количество участников увеличилось. Желаю всем написать работу на "отлично", - приводятся в сообщении слова А.Аникеева.

Организаторами мероприятия в Калужской области выступают министерство образования и науки и министерство внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

Участники диктанта должны были за 45 минут ответить на 30 вопросов. 20 из них были общими для всей страны, 10 уникальные для каждого субъекта Российской Федерации.

Большой этнографический диктант проходит в России уже третий год подряд. В 2018 году он состоялся в 85 субъектах страны.