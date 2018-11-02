Подозреваемый в убийстве житель Самарской области явился с повинной после 14 лет в бегах

02.11.18 15:39

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2 ноября. Interfax-Russia.ru - Расследование дела об убийстве 14-летней давности возобновлено в Самарской области после того, как подозреваемый сам явился с повинной.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 31 октября Олег Терехов явился в УФСБ России по Самарской области и признался в убийстве Александра Законова, совершенном в 2004 году.

"Со слов подозреваемого, на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета в потерпевшего, который скончался. 14 лет О.Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области", - говорится в сообщении.

О.Терехову предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей.