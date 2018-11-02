Петербургские депутаты направят запрос Беглову с предложением внедрить в городе социальную карту студента

02.11.18 15:59

© РИА Новости. Игорь Руссак

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга в пятницу поддержал проект обращения к врио губернатора Александру Беглову, касающийся внедрения социальной карты студента.

Как сообщила пресс-служба петербургского парламента, инициатива была разработана по предложению молодежного парламента Кировского района.

"Документ содержит предложение руководителю исполнительной власти города о внедрении в Санкт-Петербурге социальной карты студента. Такой электронный носитель должен объединить в себе функции студенческого билета, банковской карты, документа на проезд в общественном транспорте и удостоверения на получение льгот, предусмотренных законодательством города", - уточнили в пресс-службе.

Предполагается, что социальную карту получат студенты очной формы обучения.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов обратился к депутатам всех уровней с просьбой прислать ему поменьше запросов, чтобы сосредоточиться на управлении городом.

"Я бы попросил законодателей города Санкт-Петербурга работать именно коллективно, через профильные комиссии и комитеты, совместно с профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга, а не индивидуально с губернатором, хотя вы имеете полное право (...) Я всех вас уважаю, вы избранники наших горожан. Но дайте возможность поработать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга", - сказал А.Беглов, выступая перед Законодательным собранием 31 октября.