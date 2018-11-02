Минстрой РФ обещает пресечь спекулятивные сделки при сносе аварийного жилья

02.11.18 15:52

© РИА Новости. Игорь Катаев

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство строительства и ЖКХ РФ планирует принять ряд документов, запрещающих спекулятивные сделки при сносе аварийного жилья, сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

"Ни для кого не секрет, что аварийный фонд был предметом купли-продажи - люди приобретали аварийные квартиры, затем попадали в программу, получали полноценное жилье. Понятно, за какие деньги они покупали это аварийное жилье", - сказал В.Якушев на пресс-конференции в пятницу в Тюмени.

Кроме того, отметил он, известны случаи, когда за счет федеральных средств аварийное жилье сносилось, а затем с аукциона участок уходил под застройку торгового центра.

"Сделаем определенные ограничения, и если в каких-то субъектах РФ в конкретных муниципалитетах поступили таким образом, то они должны будут вернуть деньги в программу по сносу аварийного фонда", - сказал В.Якушев.