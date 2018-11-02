Тело пропавшего ребенка обнаружено под завалами сгоревшей нижегородской турбазы

02.11.18 16:38

© РИА Новости. Вадим Брайдов

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Нижегородские спасатели обнаружили тело 10-летнего мальчика под завалами сгоревшего корпуса турбазы, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"В ходе осмотра места происшествия в 15:30 при разборе сгоревших конструкций на частной базе отдыха обнаружено ,предположительно, тело пропавшего 10-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель пресс-службы Приволжского медицинского университета Алексей Никонов сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в ожоговое отделение университетской клиники доставили ребенка, пострадавшего при пожаре на базе.

"Поступил восьмилетний ребенок, у него небольшие ожоги верхних дыхательных путей, он надышался дымом. В целом, жизни и здоровью угрозы нет, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района поступила 2 ноября в 04:25. По данным ГУ МЧС по региону, до прибытия спасателей из корпуса для отдыхающих было эвакуировано 32 человека, в том числе дети. Оставалась неизвестной судьба одного человека.

По данным следствия, с 28 октября на базе отдыха в трехэтажном коттедже проживали 14 школьников из Нижнего Новгорода, Москвы и Нижегородской области, родители которых приобрели путевки на отдых детей через одну из нижегородских турфирм.

В момент возгорания в коттедже находились 14 детей и двое взрослых. Из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим.

Возбуждено дело ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также расследуется дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).