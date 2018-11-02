РФ может предоставить Кубе кредит в 38 млн евро

02.11.18 16:42

© РИА Новости. Олег Ласточкин

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия планирует предоставить Кубе кредит в размере 38 млн евро, делегация Гаваны по вопросам военно-технического сотрудничества посетит РФ через две недели, сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

"Работа (по кредиту - ИФ) идет. Никто никому не отказывал. Есть такая тема, есть такой кредит. Просто есть несогласованные части, которые будут досогласованы в ближайшее время, кубинцы намерены приехать сюда с профессиональной делегацией и во время поездки, я думаю, мы это соглашение подпишем", - сказал С.Сторчак журналистам.

Он добавил: "Кубинская делегация, которая будет заниматься вопросами расширения сотрудничества в сфере ВТС, намерена приехать через две недели. Сумма кредита 38 млн евро".