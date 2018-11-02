Арестован 15-ый фигурант дела об избиении заключенного в Ярославле

02.11.18 17:50

© РИА Новости. Игорь Зарембо

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения для Сипана Мамояна - еще одного фигуранта дела об избиении бывшего заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1 в 2016 году, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил арестовать Сипана Мамояна сроком на 1 месяц и 20 суток - до 20 декабря", - заявил судья.

Перед началом заседания потерпевший Е.Макаров и Руслан Вахапов, отбывавший ранее наказание в той же колонии, снимали С.Мамояна на видео без его согласия. Представитель защиты ходатайствовал перед судом об удалении данных записей. Судья уведомил участников процесса о необходимости разрешения суда на проведение съемки.

В своем ходатайстве об аресте следователь заявил, что С.Мамоян вместе с другими сотрудниками колонии совершил тяжкое преступление в отношении Е.Макарова и может скрыться от следствия и суда.

По мнению следствия, С.Мамоян, уволенный из ФСИН, может оказать давление на Е.Макарова или сфальсифицировать доказательства с помощью своих знакомых, если останется на свободе.

По данным фонда "Общественный вердикт", на видео с пытками Е.Макарова оперативник дважды льет из ведра воду, в то время как его бьют. После чего С.Мамоян несколько раз приносит в комнату наполненное ведро и спрашивает одного из сотрудников ИК, зачем тот снимает происходящее.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео избиения заключенного Е.Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату Е.Макарова - юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой, вызвала общественный резонанс.

Обстоятельства случившегося расследуются в рамках уголовного о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). По данным "Общественного вердикта", в настоящее время по делу о пытках в ИК-1 арестованы 14 человек, один из которых под домашним арестом.

Как сообщалось, одним из обвиняемых стал замначальника колонии по воспитательной работе. Согласно информации фонда, в избиении Е.Макарова участвовало не менее 18 сотрудников Федеральной службы исполнения наказания России. Расследование ведет центральный аппарат СКР.

Е.Макаров признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой, в октябре он вышел на свободу.