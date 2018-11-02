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02.11.18 17:51

Почти 200 развлекательных и познавательных мероприятий пройдет в Югре в День народного единства

© РИА Новости. Николай Хижняк
2 ноября. Interfax-Russia.ru - Жители Югры в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября примут участие в 192 культурно-массовых мероприятиях, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей в пятницу.

Традиционно в муниципалитетах состоятся праздничные митинги, торжественные концерты, фестивали национального творчества, флешмобы, выставки и соревнования. В образовательных организациях пройдут классные часы и открытые уроки, в библиотеках запланированы тематические выставки и экспозиции, в спортивных центрах - состязания и турниры.

Как отмечается, югорчанам предложат пройти квест "История России. Знать и помнить!", посвященный истории возникновения праздника.

Учреждения культуры Югры развернут выставки под общим названием "Земляки", которые расскажут посетителям об известных общественных, культурных, научных деятелях региона, видных представителях различных национальностей.

В рамках праздничного флешмоба "Россия объединяет" волонтеры раздадут его участникам воздушные шары цветов государственного флага. На шарах югорчане смогут нанести надпись: "Россия объединяет", после чего шары единой связкой будут запущены в небо.

Также в День народного единства в социальных сетях будет запущен спецпроект в формате эстафеты. Пользователи смогут опубликовать короткие рифмованные заметки в формате видео-, фотоматериалов, иллюстраций или текстовой информации с хэштегом #ВместеМыЮгра. Главное условие - в заметке должно быть передано отношение автора к своей стране и родному краю, истории России и Югры. Автор обязательно должен передать эстафету следующему человеку.

Еще один спецпроект - акция "Митинг на диване". Жителям региона предложат опубликовать в социальных сетях свое фото с листом бумаги, на котором написаны лозунги, отражающие суть праздника.

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