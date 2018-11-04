Бурятия и Забайкальский край перешли в Дальневосточный федеральный округ

04.11.18 20:48

© РИА Новости. Владимир Смирнов

4 ноября. Interfax-Russia.ru - Указом президента России Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также, согласно указу, правительству РФ поручено привести в соответствие с указом свои акты за три месяца.

Кроме того, администрации главы государства поручено утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также провести организационно-штатные мероприятия по реализации данного указа.

В конце октября В.Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова. На этой встрече А.Осипов обратился к президенту с просьбой поддержать распространение на Забайкалье механизмов социально-экономического развития, уже опробованных на Дальнем Востоке.

Он подчеркнул, что просил бы содействия президента в "распространении (на Забайкальский край - ИФ) тех мер и инструментов поддержки, которые распространены на Дальнем Востоке и показали свою эффективность".

А.Осипов, в частности, уточнил, что речь идет о создании территорий опережающего развития, инфраструктурных субсидиях для инвестпроектов, предоставлении гражданам бесплатно одного гектара земли и использовании в пунктах пропуска в Забайкалье инструментов поддержки из закона о свободном порте Владивосток.

В свою очередь вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил о том, что распространение дальневосточных преференций на Забайкалье возможно только в случае вхождения этого региона в ДФО.