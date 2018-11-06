Причиной пожара в Юрге могло быть короткое замыкание

06.11.18 06:11

© РИА Новости. Варвара Гертье

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Инспекторы устанавливают причину пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области, в котором погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в городской администрации во вторник.

"Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. Пока о точной причине говорить преждевременно", - сказал представитель горадминистрации.

По его данным, все погибшие являются родственниками.

"По предварительной информации, люди погибли из-за отравления угарным газом", - добавили в горадминистрации.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Кемеровской области сообщает, что погибшие снимали дом, в котором произошел пожар.