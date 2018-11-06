Аэрофлот с 1 декабря возобновит полеты между Якутском и Москвой

06.11.18 06:15

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит с 1 декабря регулярные рейсы между Якутском и Москвой.

"По результатам переговоров руководства Якутии и аэропорта "Якутск" с авиакомпанией "Аэрофлот" достигнута договоренность о возобновлении регулярного прямого воздушного сообщения между Якутском и Москвой на зимний период 2018-2019 годов", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Якутск".

О расписании рейсов будет сообщено позже.

"После принятия компанией решения о прекращении регулярных рейсов в Якутск - а это решение готовилось еще с начала года - мы неоднократно обращались к руководству "Аэрофлота" с просьбой пересмотреть его. Возобновление полетов в Якутск с 1 декабря компанией "Аэрофлот" повысит комфорт и качество авиаперевозок для жителей Якутии", - написал в свою очередь глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" откажется от полетов в аэропорт Якутска на время реконструкции ВПП. Рейсы планировалось прекратить выполнять после 28 октября 2018 года.