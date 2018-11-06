06.11.18 06:17

© РИА Новости. Сергей Красноухов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи начали проверку по факту гибели 15-летнего подростка, на которого напал медведь в Мильковском районе Камчатского края, сообщает во вторник Следственное управление СКР по региону.

"Подросток погиб от лап медведя, защищая младшего брата", - сказала агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова.

Е.Матафонова отметила, что мальчики 13 и 15 лет, на которых напал медведь - двоюродные братья. Сначала зверь бросился на младшего из подростков. И тогда старший брат, пытаясь его защитить, отвлек внимание зверя на себя.

"Медведь буквально разорвал мальчика. Младшему брату удалось убежать. О случившемся он рассказал односельчанам", - сказала старший помощник.

Е.Матафонова подчеркнула, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе, почему дети оказались вдали от населенного пункта без присмотра родителей.