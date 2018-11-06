Четыре человека пострадали при взрыве газа в ЕАО

06.11.18 06:19

© РИА Новости. Андрей Стенин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Приамурский ЕАО, по предварительным данным пострадали четыре человека, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ГУ МЧС по региону.

"Взрыв произошел рано утром 6 ноября. В настоящее время на месте работают пожарные и спасатели. На данный момент от взрыва и пожара пострадали четыре человека в том числе, грудной ребенок", - сообщил представитель управления.