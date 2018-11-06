Фургал выясняет реальные зарплаты медработников в Хабаровском крае

06.11.18 06:40

© РИА Новости. Владимир Федоренко

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал поручение главным врачам краевых больниц и поликлиник предоставить данные о реальных доходах их сотрудников, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Мы видим реакцию медицинского сообщества, когда озвучиваются те или иные цифры. Поэтому и было принято такое решение. Делать выводы я буду на основании только объективной информации, полученной исходя из данных, которые указываются в расчётных листах. Главный показатель - отработанные часы. Если оплата труда окажется несоразмерна отработанному времени, то, безусловно, это вызовет определенные вопросы с моей стороны в адрес краевого минздрава", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По данным пресс-службы, речь идет, в первую очередь, о зарплатах медработников среднего звена и младшего медперсонала.

Предоставить губернатору данные по зарплатам руководители краевых государственных больниц и поликлиник должны в течение 10 дней. После чего, как подчеркнул глава региона, будут приняты взвешенные решения.