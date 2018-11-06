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06.11.18 08:07
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом под Омском
Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По предварительным данным следствия, в понедельник вечером перевернулся автобус с 45 пассажирами компании "Омскоблавтотранс", следовавший из Усть-Ишима в Омск. Со ссылкой на показания водителя отмечается, что инцидент произошел при участии фуры, которая стала обгонять автобус, и, чтобы уйти от столкновения, водитель автобуса близко прижался к обочине. На дороге был гололед, машина съехала в кювет и перевернулась.
"За медицинской помощью обратились 12 пассажиров, получивших ушибы и ссадины головы и других частей тела, в том числе 9-летний мальчик, после оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой", - говорится в сообщении.
Следственные органы намерены дать оценку действиям ответственных лиц АО "Омскоблавтотранс" по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.
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