Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом под Омском

06.11.18 08:07

© РИА Новости. Андрей Стенин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту автоаварии с участием пассажирского автобуса в Омской области, из-за которого пострадали люди, сообщает СУ СКР по региону.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительным данным следствия, в понедельник вечером перевернулся автобус с 45 пассажирами компании "Омскоблавтотранс", следовавший из Усть-Ишима в Омск. Со ссылкой на показания водителя отмечается, что инцидент произошел при участии фуры, которая стала обгонять автобус, и, чтобы уйти от столкновения, водитель автобуса близко прижался к обочине. На дороге был гололед, машина съехала в кювет и перевернулась.

"За медицинской помощью обратились 12 пассажиров, получивших ушибы и ссадины головы и других частей тела, в том числе 9-летний мальчик, после оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой", - говорится в сообщении.

Следственные органы намерены дать оценку действиям ответственных лиц АО "Омскоблавтотранс" по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.