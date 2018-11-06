Пятьдесят человек пострадали в ДТП за выходные в Алтайском крае

06.11.18 08:16

© РИА Новости. Константин Чалабов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - В течение трех выходных дней в Алтайском крае, где действует штормовое предупреждение из-за непогоды, в ДТП пострадали 50 человек, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

"Всего в период с 3 по 5 ноября произошло 202 ДТП с материальным ущербом. Зафиксированы 32 ДТП с пострадавшими людьми: всего пострадали 50 человек и 1 человек погиб. На дорогах края работали 860 сотрудников в составе 396 экипажей", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что из-за метели и снегопадов на дорогах края работали 1 тыс. 193 единицы спецтехники. Сотрудники Госавтоинспекции региона обращаются к водителям с призывом быть максимально бдительными на дорогах.

По данным правительства региона, в крае сохраняются сложные метеорологические условия: гололед, снежные заносы, метель. Вдоль федеральных трасс в крае организовали специальные стоянки для большегрузного транспорта.