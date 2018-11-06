Под наблюдением врачей остаются семеро пострадавших при обрушении моста в ХМАО

06.11.18 08:30

© РИА Новости. Варвара Гертье

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Семеро пострадавших при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе остаются под наблюдением врачей, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

"Из семи пострадавших трое направлены в сургутский травмотологический центр. Один находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, без изменения в сторону ухудшения за сутки. Два человека прооперированы", - сказал А.Добровольский.

Остальные пациенты с травмами средней тяжести проходят лечение в Нефтеюганске.

Как сообщалось, в понедельник в 16:43 по местному времени (14:43 мск) в районе поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе ХМАО при демонтаже обрушился мост. Семь человек пострадали, еще двое - погибли. Прокуратура и следственные органы проводят проверки в связи с инцидентом.