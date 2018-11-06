Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 3,5 раза

06.11.18 08:40

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Автоматические станции зафиксировали в ночь на вторник рост уровня сероводорода в атмосферном воздухе на территории нескольких восточных и юго-восточных районов российской столицы, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, содержание вредного вещества в районе Печатники, на улице Гурьянова превысило допустимую норму в 3,5 раза.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В районе Печатники около полуночи было отмечено 0,028 мг/м3.

Кроме того, уровень сероводорода ночью был незначительно превышен в районах Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Новокосино, Рязанский.

Последний раз ухудшение экологической обстановки фиксировалось в Москве в ночь на 18 октября. По данным наблюдений, содержание вредного вещества в Печатниках превысило тогда допустимую норму в 3,4 раза.

"Мосэкомониторинг" напоминает, что концентрации сероводорода в воздухе, при которых начинаются обратимые реакции у чувствительных групп населения, значительно выше пороговых значений.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что первые обратимые от воздействия сероводорода последствия (раздражение глаз) могут наступить при концентрации 0,15 мг/м3. Это в 18,75 раз больше, чем порог запаха вредного вещества (0,007 мг/м3).