Эксперты обсудят развитие Арктики в Нарьян-Маре

06.11.18 09:08

© РИА Новости. Марина Лысцева

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Экспертный семинар "Сценарии развития Арктических регионов России" начинает работу в Нарьян-Маре во вторник, сообщает пресс-служба окружной администрации.

На протяжении двух дней ученые, представители профильных органов государственной власти, лидеры организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, представители компаний нефтегазовой отрасли будут обсуждать климатические изменения и экологическое развитие полярного региона России.

Кроме того, дискуссии будут посвящены трансарктическому судоходству, развитию человеческого и социального капитала, изменению положения и роли коренных народов в Арктике и перспективам международного сотрудничества в арктическом регионе.

Как отмечает пресс-служба, для участников экспертного семинара будет организована экскурсия в Ненецкий краеведческий музей, в ходе которой гостям расскажут об истории освоения НАО и о традициях коренного населения.

Также в среду директор центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов и ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Надежда Замятина вместе с представителями администрации Ненецкого автономного округа проведут общее обсуждение возможных сценариев развития Ненецкого округа, как одного из арктических регионов.