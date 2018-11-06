Два населенных пункта в ХМАО остались без переправы из-за ледостава

06.11.18 09:20

© РИА Новости. Андрей Соломонов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Начавшийся ледостав повредил переправу к сельским поселениям Лямина и Сытомино Сургутского района Ханты-мансийского автономного округа (ХМАО), сообщается на сайте Сургутского района.

По данным властей, мост сорвало из-за начавшегося ледостава на праздничных выходных. Жители обоих населенных пунктов оказались в изоляции.

Как отмечается, к восстановлению моста приступила компания "Северавтодор", которая занимается содержанием и обслуживанием этого объекта. Ориентировочно, ремонтные работы должны быть завершены днем во вторник.

"В Ляминой и Сытомино есть недельный запас воды, продуктов питания. Что касается топлива для котельных, то его хватит даже на больший срок. Мы находимся с администрацией поселений в постоянном контакте и полностью контролируем ситуацию", - приводятся на сайте слова председателя районной комиссии по ЧС Алексея Савенкова.

Согласно сообщению, представители экстренных служб реагирования советуют автомобилистам, которые находятся на противоположных берегах переправы, вернуться обратно. При восстановлении движения по понтону жители Сургутского района будут оповещены дополнительно.