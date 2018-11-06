Банкротство "Амкара": ФК должен кредиторам более полумиллиарда рублей
  
Право на преференции: Бурятию и Забайкалье включили в состав ДФО
   
Взяли под стражу: в Уфе арестовали троих экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
06.11.18 09:20

Два населенных пункта в ХМАО остались без переправы из-за ледостава

© РИА Новости. Андрей Соломонов
6 ноября. Interfax-Russia.ru - Начавшийся ледостав повредил переправу к сельским поселениям Лямина и Сытомино Сургутского района Ханты-мансийского автономного округа (ХМАО), сообщается на сайте Сургутского района.

По данным властей, мост сорвало из-за начавшегося ледостава на праздничных выходных. Жители обоих населенных пунктов оказались в изоляции.

Как отмечается, к восстановлению моста приступила компания "Северавтодор", которая занимается содержанием и обслуживанием этого объекта. Ориентировочно, ремонтные работы должны быть завершены днем во вторник.

"В Ляминой и Сытомино есть недельный запас воды, продуктов питания. Что касается топлива для котельных, то его хватит даже на больший срок. Мы находимся с администрацией поселений в постоянном контакте и полностью контролируем ситуацию", - приводятся на сайте слова председателя районной комиссии по ЧС Алексея Савенкова.

Согласно сообщению, представители экстренных служб реагирования советуют автомобилистам, которые находятся на противоположных берегах переправы, вернуться обратно. При восстановлении движения по понтону жители Сургутского района будут оповещены дополнительно.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.11.18 14:56
Арестован московский школьник, общавшийся с "архангельским террористом"
.
  06.11.18 11:15
Депутатам, возможно, придется переехать в Дом Союзов на время ремонта в Госдуме - Володин
.
  06.11.18 08:40
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 3,5 раза
.
  02.11.18 15:24
Московской картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в других регионах
.
  02.11.18 12:36
Дальневосточный лесной кот появился в Московском зоопарке
.
  02.11.18 12:25
Пятая часть ноябрьской нормы осадков выпадет за два дня в столице
.
  02.11.18 12:13
Собянин объявил о скором открытии станции метро "Беломорская"
.
  01.11.18 16:58
Братьям Магомедовым вменяют хищение бюджетных средств при строительстве Чуйского тракта
.
  01.11.18 15:29
Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества
.
  01.11.18 14:15
Столичные власти отменили строительство ТПУ "Строгино"
.
  01.11.18 08:57
Туман осложнил работу столичных аэропортов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket