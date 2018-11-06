Кинофестиваль комедии проходит в Туле

06.11.18 09:30

Фото пресс-службы правительства Тульской области

6 ноября. Interfax-Russia.ru - В Туле начал работу 19-й российский кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!", где будет представлено около 30 отечественных и зарубежных картин, а также программа мультфильмов для детей, сообщила пресс-служба правительства области.

На открытии фестиваля первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, то фестиваль, который на тульской земле проходит уже в седьмой раз, стал доброй традицией.

Премии фестиваля "За вклад в комедию" удостоены народные артисты России Михаил Боярский, Валерий Баринов, Людмила Максакова и Дмитрий Назаров.

Премию "За все хорошее" получил советник президента РФ по вопросам культуре Владимир Толстой, "За юмор в музыке" - Левон Оганезов, "За вклад в чувство юмора страны" - телеведущий, президент КВН Александр Масляков.

Фестивальные площадки работают не только в Туле, но и в 19 районах области.

Туляков и гостей в течение недели ждут встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии.

Во второй раз на суд зрителей вынесены зарубежные картины. В этом году зрители увидят киноленты из Италии, Франции, Испании, Бельгии.

Конкурсную программу будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого режиссеры, кинокритики, литературоведы, журналисты. В качестве арбитров, как всегда, выступят и зрители - они оценят фильмы, заполнив специальные анкеты, вручат свой приз зрительских симпатий. Победители будут объявлены 9 ноября на церемонии закрытия фестиваля.

Среди гостей фестиваля - кинодеятели Карен Шахназаров, Всеволод Шиловский, Евгений Герасимов; художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский; телеведущие Кира Прошутинская и Дмитрий Губерниев; первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин и многие другие.

Кинофорум "Улыбнись, Россия!" - ежегодный кинофестиваль музыкальных и комедийных фильмов. Президент кинофестиваля - народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова.

Лауреатами фестиваля в разные годы становились Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Леонид Куравлев, Леонид Рошаль, Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Валентин Гафт, Иван Охлобыстин, Сергей Шакуров и другие.