Банкротство "Амкара": ФК должен кредиторам более полумиллиарда рублей
  
Право на преференции: Бурятию и Забайкалье включили в состав ДФО
   
Взяли под стражу: в Уфе арестовали троих экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
06.11.18 09:51

Пермский ФК "Амкар" признан банкротом

© РИА Новости. Александр Вильф
6 ноября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Пермского края во вторник признал футбольный клуб "Амкар" банкротом и ввел процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, процедура банкротства проводится в упрощенном режиме (применяется в случаях, когда должник, в частности, находится в стадии ликвидации - ИФ), конкурсным управляющим назначен член союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александр Маслаков.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 22 апреля 2019 года.

Как сообщалось, президент футбольного клуба "Амкар" Геннадий Шилов 5 сентября направил в пермский арбитраж заявление о признании клуба банкротом. Кредитором клуба выступает ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь". Сумма задолженности составляет более 540 млн рублей.

Ранее власти региона и "Амкар" взаимодействовали на паритетных началах. В 2018 году "Амкару" из регионального бюджета выделено 201 миллион рублей, из них 161 млн рублей был перечислен клубу еще зимой.

Летом этого года в Перми возрожден молодежный футбольный клуб "Звезда".

В октябре глава региона Максим Решетников в ходе пресс-конференции заявил, что краевые власти не планируют оказывать футбольному клубу дополнительную финансовую помощь.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителями клуба выступают семь граждан России. По итогам 2017 года клуб получил 56 млн рублей чистой прибыли по РСБУ. При этом кредиторская задолженность клуба на конец 2017 года составляла 191 млн рублей. Займы, полученные клубом, на конец этого периода отражены в размере 316 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.11.18 14:56
Арестован московский школьник, общавшийся с "архангельским террористом"
.
  06.11.18 11:15
Депутатам, возможно, придется переехать в Дом Союзов на время ремонта в Госдуме - Володин
.
  06.11.18 08:40
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 3,5 раза
.
  02.11.18 15:24
Московской картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в других регионах
.
  02.11.18 12:36
Дальневосточный лесной кот появился в Московском зоопарке
.
  02.11.18 12:25
Пятая часть ноябрьской нормы осадков выпадет за два дня в столице
.
  02.11.18 12:13
Собянин объявил о скором открытии станции метро "Беломорская"
.
  01.11.18 16:58
Братьям Магомедовым вменяют хищение бюджетных средств при строительстве Чуйского тракта
.
  01.11.18 15:29
Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества
.
  01.11.18 14:15
Столичные власти отменили строительство ТПУ "Строгино"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket