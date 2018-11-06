Пермский ФК "Амкар" признан банкротом

06.11.18 09:51

© РИА Новости. Александр Вильф

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Пермского края во вторник признал футбольный клуб "Амкар" банкротом и ввел процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, процедура банкротства проводится в упрощенном режиме (применяется в случаях, когда должник, в частности, находится в стадии ликвидации - ИФ), конкурсным управляющим назначен член союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александр Маслаков.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 22 апреля 2019 года.

Как сообщалось, президент футбольного клуба "Амкар" Геннадий Шилов 5 сентября направил в пермский арбитраж заявление о признании клуба банкротом. Кредитором клуба выступает ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь". Сумма задолженности составляет более 540 млн рублей.

Ранее власти региона и "Амкар" взаимодействовали на паритетных началах. В 2018 году "Амкару" из регионального бюджета выделено 201 миллион рублей, из них 161 млн рублей был перечислен клубу еще зимой.

Летом этого года в Перми возрожден молодежный футбольный клуб "Звезда".

В октябре глава региона Максим Решетников в ходе пресс-конференции заявил, что краевые власти не планируют оказывать футбольному клубу дополнительную финансовую помощь.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителями клуба выступают семь граждан России. По итогам 2017 года клуб получил 56 млн рублей чистой прибыли по РСБУ. При этом кредиторская задолженность клуба на конец 2017 года составляла 191 млн рублей. Займы, полученные клубом, на конец этого периода отражены в размере 316 млн рублей.