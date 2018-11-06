Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области

06.11.18 10:03

© РИА Новости. Вадим Жернов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью людей на пожаре в частном доме в городе Юрга, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Погибло восемь человек, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал представитель пресс-службы.

По данным ведомства, после ликвидации пожара обнаружили тела семи человек, из которых пятеро - дети в возрасте 2-12 лет. Также госпитализировали 42-летнюю женщину и 12-летнего мальчика, который позже скончался в больнице.

В свою очередь, в пресс-службе главного управления МЧС по региону агентству уточнили, что сообщение о пожаре в частном доме поступило в 04:20 (00:20 мск), его ликвидировали в 05:19 (01:19 мск).

В настоящее время следователи рассматривают три версии возникновения пожара, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области во вторник.

"Есть три версии: воспламенение от золы, неосторожное обращение с огнем при курении и короткое замыкание. В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая точно установит причину возгорания", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в доме было печное отопление.