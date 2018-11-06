Слабый дождь и туман ожидаются в Петербурге на предстоящей неделе

06.11.18 10:21

© РИА Новости. Игорь Руссак

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Слабый дождь, морось и туман будут определять погоду на предстоящей неделе в Петербурге и Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре.

По области температура воздуха в первой половине недели будет оставаться теплой, до плюс 9 градусов, к концу недели опустится до 6 тепла. В ночные часы ожидаются заморозки до минус 3-5 градусов.

В Петербурге во вторник и среду местами пройдет слабый дождь или морось, ночью и утром в отдельных районах будет туман. Во второй половине недели существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 3-6 градусов, днем - 6-9. С середины недели похолодает до 2-4 тепла.