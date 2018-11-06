Уральская чиновница признала некорректность своего высказывания о молодежи

06.11.18 10:34

© РИА Новости. Андрей Стенин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство ничего не должно подрастающему поколению, признала, что некорректно выразила свое мнение.

"Общаясь с ребятами, я хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство", - сказала О.Глацких, слова которой привели агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Чиновница поделилась своим примером, когда в 15 лет стала Олимпийской чемпионкой (по художественной гимнастике - ИФ). "В чем, несомненно, заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд. Я признаю, что не сумела корректно выразить свое мнение. И жалею, что позволила так неверно истолковать свою позицию. Ни в коем случае я не хотела никого обидеть и подводить. Беру ответственность на себя", - сказала О.Глацких.

Между тем в свердловском отделении "Единой России", членом которой является О.Глацких, намерены разобраться с ситуацией.

"Беседа (с Ольгой Глацких - ИФ) будет проведена. У нас есть ряд вопросов к такому высказыванию, мы его категорически не поддерживаем. Позиция партии ровно наоборот: необходимо поддерживать и молодежь, и семьи. Будем разбираться, смотреть, вырвано ли что-то из контекста", - сообщил агентству пресс-секретарь регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Максим Бестфатер.

Секретарь отделения "Единой России" Виктор Шептий написал в своем Facebook, что "в ситуации с этим выступлением надо досконально разобраться, понять, что это: позиция, неуместные рассуждения или что-то другое и дать партийную оценку".

О.Глацких является членом партии, руководителем комиссии отделения по работе с молодежью и спортивными организациями.

Как сообщалось, в понедельник в СМИ появилась запись со встречи О.Глацких с молодыми людьми, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно".

По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала она.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил сожаление по поводу высказывания своей подчиненной и обещал разобраться и сделать выводы. По его мнению, она "допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи".