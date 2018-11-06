"Роскосмос" объявил повторный конкурс на страхование запуска "Прогресс МС-10", удвоив страховую премию

06.11.18 10:42

© РИА Новости. Максим Блинов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) госкорпорации "Роскосмос" объявил новый конкурс по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" и грузом, который нужно доставить на Международную космическую станцию (МКС).

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, ЦЭНКИ готов заплатить за "полис" 259,6 млн рублей. При этом страховая сумма составляет 3 млрд 245 млн рублей.

Это уже вторая попытка застраховать запуск "Прогресса" после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября.

В октябре ни один из российских страховщиков не захотел страховать запуск в ноябре грузовика "Прогресс МС-10". Тогда максимальная премия по договору была равна 116,5 млн рублей. Общая страховая сумма составляла 3,2 млрд рублей, из них 3 млрд рублей - это страхование самого грузового корабля, а 200 млн рублей - груза. Срок действия договора - до конца 2019 года. Страховым случаем является утрата или гибель застрахованного имущества, то есть космического корабля и груза.

"В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся", - отмечалось в протоколе.

Тему страхования ракеты "Союз" прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема не обсуждается в Кремле. Это тема "Роскосмоса", это тема страховых компаний. Мы действительно видели сообщение на этот счет, но надеемся, что ситуация будет урегулирована самой компанией ("Роскосмос"). Это вопрос компании", - сказал Д.Песков журналистам 24 октября.

В "Роскосмосе" в тот же день заявили об отсутствии проблем при страховании космических запусков.

Госкорпорация в своем "Твиттере" сообщила, что вопрос страхования пуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" является техническим.

"Он связан с работой аварийной комиссии, которая расследует обстоятельства нештатной ситуации, возникшей 11 октября, и предоставит результаты работы до 30 октября", - говорилось в сообщении.

В госкорпорации заверили, что "Роскосмос" "своевременно и в полном объеме информирует страховые компании об обстоятельствах всех страховых случаев". "Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Все пуски пройдут в назначенное время", - отмечали в "Роскосмосе"

Космический "грузовик" "Прогресс МС-10" планируется запустить 18 ноября на первой после аварии на Байконуре полностью идентичной ракете "Союз ФГ".

Как сообщалось ранее, 11 октября произошла авария при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10", который должен был доставить на МКС с космодрома Байконур груз. В составе экипажа были космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане, никто не пострадал.

Риски при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10" и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали, что если этот инцидент будет признан страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.